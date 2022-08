Prognoza pogody na 19 sierpnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Zachodnia i Wschodnia będzie pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą płytkie niże. Polska będzie w obszarze obniżonego ciśnienia z lokalnym ośrodkiem niżowym oraz strefą zbieżności na zachodzie kraju. Z południa będzie napływać bardzo ciepłe i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Zachodnia i Wschodnia będzie pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą płytkie niże. Polska będzie w obszarze obniżonego ciśnienia z lokalnym ośrodkiem niżowym oraz strefą zbieżności na zachodzie kraju. Z południa będzie napływać bardzo ciepłe i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

W zachodniej połowie kraju oraz w Karpatach zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, lokalnie do 40 mm. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 27 st. C na Pomorzu Zachodnim do 35 st. w Małopolsce, chłodniej nad morzem, od 23 do 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich i południowych, na zachodzie skręcający na północno-zachodni. W czasie burz porywy do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h.