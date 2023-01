Prognoza pogody na 19 stycznia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważająca część Europy będzie pod wpływem rozległego układu niżowego, tylko na krańcach południowo-zachodnich i wschodnich zaznaczy się wpływ wyżów. Północno-zachodnia część Polski będzie w zasięgu niżu znad Danii, pozostała część kraju znajdzie się pod wpływem niżu wędrującego znad Bałkanów nad zachodnią Ukrainę. Utrzyma się powietrze polarne morskie, cieplejsze na krańcach południowo-wschodnich.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa i będzie rosnąć.

W czwartek na zachodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Na południu kraju opady głównie śniegu, okresami intensywne. Na południowym wschodzie suma opadów do 20 mm. W rejonach podgórskich Karpat prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 18 cm, na Podkarpaciu i w Małopolsce oraz w woj. świętokrzyskim i na południu lubelskiego przyrost pokrywy o 10 cm do 15 cm. Temperatura maksymalna od -2 st. C w rejonach podgórskich Karpat do 3 st. C na krańcach wschodnich i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych.