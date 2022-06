Prognoza pogody na 2 i 3 czerwca

Jak informuje IMGW, Europa północno-wschodnia i częściowo centralna jest w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska jest po wpływem niżu znad Bałtyku, z zachodu na wschód kraju przemieszczają się wtórne chłodne fronty atmosferyczne. Pod wieczór na południowym zachodzie zaznaczy się klin słabego wyżu znad Morza Północnego. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie rosło.

W czwartek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym zachodzie okresami małe. Przelotne opady deszczu, na północy i wschodzie kraju miejscami burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. C do 23 st. C, tylko na północy i w rejonach podgórskich od 14 st. C do 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane; na północy kraju lokalnie przelotne opady deszczu. Nad ranem lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 5 st. C do 10 st. C. Wiatr słaby, zmienny, tylko na wybrzeżu umiarkowany i okresami dość silny, południowo-zachodni.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 22 st. C do 25 st. C, na południu kraju do 27 st. C, nad samym morzem od 15 st. C do 17 st. C. Wiatr słaby, na północy także umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich, pod koniec okresu nad morzem wiatr z kierunków północnych.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie na ogół małe. Temperatura minimalna 9 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W piątek w stolicy pogodnie. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.