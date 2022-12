Prognoza pogody na 2 i 3 grudnia

Jak informuje IMGW, prawie cała Europa jest w zasięgu rozległego wyżu znad Rosji, tylko krańce zachodnie i południowo-zachodnie są pod wpływem niżów. Pogodę w Polsce kształtuje wyż znad Rosji. Pozostajemy w polarnej masie powietrza, nieco cieplejszej na południu kraju.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hPa i nie będzie się zmieniać.

W piątek zachmurzenie całkowite lub duże, na północy większe przejaśnienia, a na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich w Karpatach również rozpogodzenia. Na wschodzie słabe opady śniegu, miejscami możliwe też opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -4 st. C na północnym wschodzie, około -1 st. C w centrum do 2 st. C, 3 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie całkowite lub duże, większe przejaśnienia i rozpogodzenia na północnym wschodzie. Na wschodzie, w centrum oraz południowym zachodzie słabe opady śniegu, na południowym wschodzie i miejscami w centrum możliwe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -9 st. C na północnym wschodzie i -5 st. C w kotlinach karpackich, około -3 st. C w centrum, na południu i w pasie pojezierzy pomorskich, do -1 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby, wschodni.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, szczególnie na południowym wschodzie. Miejscami opady śniegu, a na wschodzie również marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -3 st. C na północnym wschodzie, około 1 st. C w centrum, do 2 st. C na zachodzie i 3 st. C na południu. Wiatr będzie słaby, wschodni i południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h, miejscami możliwe zamiecie i zawieje śnieżne.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże, chwilami możliwe większe przejaśnienia. Możliwe słabe opady śniegu lub marznąca mżawka powodująca gołoledź. Temperatura maksymalna -1 st. C. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże. Możliwe słabe opady śniegu lub marznącej mżawki, a w drugiej połowie nocy również marznącego deszczu, powodujących gołoledź. Temperatura minimalna -3 st. C. Wiatr słaby, wschodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, rano możliwy także marznący deszcz lub mżawka powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni.