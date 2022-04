Prognoza pogody na 2 i 3 kwietnia

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, krańce zachodnie Europy i częściowo Skandynawia oraz Rosja są w zasięgu wyżu znad Atlantyku. Pozostałą część kontynentu obejmują niże. Polska jest pod wpływem rozległego niżu z ośrodkiem nad Ukrainą. Z północnego wschodu nadal napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i będzie rosło.

W sobotę w na południu Polski zachmurzenie będzie całkowite i duże z opadami śniegu; na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże oraz gdzieniegdzie przelotny śnieg. Prognozowana wysokość opadów od 8 mm do 10 mm na południu i południowym wschodzie. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8 cm w górach i lokalnie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna na południowym wschodzie od -2 st. C do 1 st. C; na pozostałym obszarze od 2 st. C do 7 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na zachodnim wybrzeżu także silny, od 30 km/h do 45 km/h, porywisty, z kierunków północnych. Na wybrzeżu porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 70 km/h. Lokalnie zawieje śnieżne.

W nocy w kraju zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie całkowite. Na południu opady śniegu, na pozostałym obszarze, a szczególnie na Pomorzu, gdzieniegdzie przelotny śnieg. Prognozowana wysokość opadów od 6 mm do 10 mm na południu kraju. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm w Karpatach i o 5 cm do 8 cm w rejonach podgórskich Karpat. Temperatura minimalna od -6 st. C do -1 st. C, jedynie nad morzem od 0 st. C do 1 st. C; w kotlinach sudeckich możliwy spadek temperatury do -7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu w porywach do 60 km/h, północny. W górach porywy wiatru do 65 km/h i tam lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę w Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na południu opady śniegu; na pozostałym obszarze, szczególnie na północy, gdzieniegdzie przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 3 cm do 5 cm w Karpatach. Temperatura maksymalna na południowym wschodzie i w kotlinach sudeckich od -3 st. C do 2 st. C, na pozostałym obszarze od 3 st. C do 8 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami na wybrzeżu dość silny, północno-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie będzie duże. Opady śniegu, stopniowo zanikające. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, północny.

W nocy w stolicy ma być zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna -4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie na ogół będzie umiarkowane. Możliwe słabe opady śniegu lub deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny skręcający na zachodni.