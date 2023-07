Prognoza pogody na 2 i 3 lipca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Nad Europą nadal dominuje rozległy niż z ośrodkami nad Skandynawią, Półwyspem Kolskim oraz nad Morzem Celtyckim. Jedynie Półwysep Iberyjski jest pod wpływem klina wyżowego. Polska jest w zasięgu kolejnej zatoki niżowej związanej z rozległym niżem, którego ośrodek znajdzie się nad Skandynawią. Z zachodu na wschód kraju będzie przemieszczała się strefa frontu atmosferycznego, za którym z zachodu zacznie napływać nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Nad Europą nadal dominuje rozległy niż z ośrodkami nad Skandynawią, Półwyspem Kolskim oraz nad Morzem Celtyckim. Jedynie Półwysep Iberyjski jest pod wpływem klina wyżowego. Polska jest w zasięgu kolejnej zatoki niżowej związanej z rozległym niżem, którego ośrodek znajdzie się nad Skandynawią. Z zachodu na wschód kraju będzie przemieszczała się strefa frontu atmosferycznego, za którym z zachodu zacznie napływać nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hPa i będzie rosnąć.

W niedzielę będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. nad morzem, do 22, 24b st. na przeważającym obszarze kraju i 27 st. na południu. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wiatr nad morzem i w czasie burz w porywach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo na północy i południowym wschodzie miejscami zachmurzenie duże i tam słabe, przelotne opady deszczu. Nad ranem w dolinach górskich lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna od 11 do 14 st.; chłodniej w rejonach podgórskich 9, 11 st. Wiatr słaby, nad morzem dość nad morzem początkowo porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północny kraju okresami duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 st. nad morzem do 23 st. na Suwalszczyźnie, 25 w centrum i 26 st. na południu kraju; w rejonach podgórskich 21, 24 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu okresami porywisty, nad morzem w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże, po południu większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, głównie w pierwszej połowie dnia. Temperatura maksymalna 24 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 13 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

W poniedziałek bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 25 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich.