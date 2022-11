Prognoza pogody na 2 i 3 listopada

Jak informuje IMGW południowa i południowo-wschodnia Europa jest pod wpływem układów wysokiego ciśnienia. Nad resztą kontynentu przeważają niże z frontami atmosferycznymi. Polska jest na skraju rozległego niżu z ośrodkami nad Skandynawią oraz północno-wschodnim Atlantykiem. Z zachodu na wschód przemieszczają się zatoki niżowe i chłodne fronty atmosferyczne. Z zachodu napływa nieco chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1006 hPa i wzrośnie.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu i zachodzie okresami rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu. Do godzin południowych, głównie we wschodniej połowie kraju, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, najdłużej utrzymają się na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 12 st.C na wschodzie oraz w kotlinach karpackich do 17 st.C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 90 km/h.

W nocy na zachodzie i południu zachmurzenie małe, jedynie w obszarach występowania mgieł duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu. Miejscami, głównie na południu i w centrum, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a na północnym zachodzie lokalnie do 100 metrów. Temperatura minimalna od 2 st.C, 4 st.C na południu i zachodzie do 6 st.C, 7 st.C we wschodniej połowie kraju oraz 8 st.C nad morzem. Chłodniej tylko w kotlinach sudeckich od -2 st.C do 0 st.C, a w kotlinach karpackich około 1 st.C. Na Dolnym Śląsku miejscami spadek temperatury przy gruncie do -1 st.C. Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem umiarkowany i okresami dość silny, zachodni i południowo-zachodni.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo na wschodzie oraz w obszarach występowania mgieł duże. Rano miejscami, głównie na południu i w centrum, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 9 st.C, 10 st.C na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich do 16 st.C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, zachodni skręcający na południowy i południowo-wschodni. W Beskidzie Śląskim porywy wiatru do 60 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie początkowo duże, później większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Niewielka możliwość wystąpienia słabych opadów deszczu lub mżawki. Początkowo miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 m i w ich zasięgu lokalnie zachmurzenie całkowite. Temperatura maksymalna około 15 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

W nocy na ogół pogodnie. Niewielka możliwość wystąpienia słabych opadów deszczu lub mżawki. Miejscami silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do około 200 m i w ich zasięgu lokalnie zachmurzenie całkowite. Temperatura minimalna około 6 st.C. Wiatr słaby, zachodni.

W czwartek w stolicy słonecznie. Temperatura maksymalna około 14 st.C. Wiatr słaby, zachodni, po południu skręcający na południowo-wschodni.