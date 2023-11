Prognoza pogody na 2 i 3 listopada

Jak informuje IMGW pogodę nad Europą kształtują niże z ośrodkami nad Wyspami Brytyjskimi i zachodnią Rosją oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych. Jedynie częściowo basen Morza Śródziemnego jest w zasięgu słabego wyżu. Polska znajduje się na skraju głębokiego niżu z ośrodkiem głównym nad Morzem Północnym; na krańcach północno-zachodnich zaznacza się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego. Napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Jak informuje IMGW pogodę nad Europą kształtują niże z ośrodkami nad Wyspami Brytyjskimi i zachodnią Rosją oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych. Jedynie częściowo basen Morza Śródziemnego jest w zasięgu słabego wyżu. Polska znajduje się na skraju głębokiego niżu z ośrodkiem głównym nad Morzem Północnym; na krańcach północno-zachodnich zaznacza się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego. Napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hPa i będzie spadać.

W czwartek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 10°C na północnym wschodzie do 16°C na południowym zachodzie i w centrum. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich dość silny, w górach silny, w całym kraju porywisty, południowo-wschodni i południowy. Na Przedgórzu Sudeckim

i Opolszczyźnie porywy wiatru do 65 km/h, w Kotlinie Kłodzkiej do 70 km/h, na Podhalu do 80 km/h, w Sudetach do 100 km/h i w Karpatach do 110 km/h.

W nocy na zachodzie i w centrum zachmurzenie duże z opadami deszczu; na zachodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tu prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tu bez opadów. Temperatura minimalna od 6°C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 11 na południowym zachodzie i w centrum; cieplej miejscami na północy województwa śląskiego do 12°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w rejonach podgórskich i w Karpatach silny, w całym kraju porywisty, południowo-wschodni, tylko na zachodzie południowo-zachodni. W Kotlinie Kłodzkiej porywy wiatru do 75 km/h, w Sudetach do 85 km/h, na Podhalu do 100 km/h, w Karpatach do 120 km/h i w Tatrach do 150 km/h.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. W Sudetach opady deszczu przechodzące w opady śniegu. Prognozowana wysokość opadów na zachodzie i krańcach południowych od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 10°C na zachodzie do 16°C miejscami na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w rejonach podgórskich i w Karpatach silny, w całym kraju porywisty, południowo-wschodni, na zachodzie kraju skręcający na zachodni. Na południowym wschodzie i gdzieniegdzie na południu wiatr w porywach do 70 km/h, w Karpatach do 110 km/h i słabnący do 80 km/h oraz w Tatrach do 160 km/h i słabnący do 100 km/h.

W Warszawie w czwartek słonecznie. Temperatura maksymalna 14°C. Wiatr początkowo słaby, później umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 9°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni. W piątek zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego i okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 15°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni.