Prognoza pogody na 2 i 3 lutego

Jak informuje IMGW, Europa zachodnia jest w zasięgu Wyżu Azorskiego. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże z frontami atmosferycznymi. Polska jest pod wpływem niżu z ośrodkiem przemieszczającym się znad Bałtyku nad Lubelszczyznę; z zachodu na wschód kraju przemieszcza się także front atmosferyczny. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa i będzie rosnąć.

W czwartek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu ze śniegiem, śniegu i szczególnie na wybrzeżu deszczu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w górach o 5 cm do 12 cm. Temperatura maksymalna od 1 st. C na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około -1 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na wybrzeżu także silny, do 55 km/h, w całym kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. Na zachodzie porywy wiatru do 70 km/h, na wybrzeżu zachodnim oraz Śląsku do 80 km/h, w Karpatach do 90 km/h oraz w Sudetach do 150 km/h i słabnący do 80 km/h. W górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże oraz miejscami opady deszczu ze śniegiem, śniegu i deszczu, na południowym zachodzie gdzieniegdzie marznącego i powodującego gołoledź. Temperatura minimalna od -5 st. C na Suwalszczyźnie i w Kotlinie Kłodzkiej do 0 st. C nad morzem; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około -7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, a w Karpatach do 80 km/h.

W piątek zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na północnym wschodzie. Opady śniegu przechodzące od zachodu kraju w deszcz ze śniegiem i deszcz, rano lokalnie na południowym zachodzie i południu możliwy deszcz marznący powodujący gołoledź. Możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 20 mm. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w górach o 10 cm do 18 cm, a na Pomorzu i Mazurach do 8 cm. Temperatura maksymalna od -2 st. C na Suwalszczyźnie, około 2 st. C w centrum, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu miejscami dość silny, a na wybrzeżu silny, do 45 km/h, w całym kraju porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. Na zachodzie porywy wiatru wzrastające do 70 km/h, na południowym zachodzie do 85 km/h, na wybrzeżu do 90 km/h, w Karpatach do 100 km/h i w Sudetach do 160 km/h. W górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże, okresami większe przejaśnienia. Opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub deszczu. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, przeważnie północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna -3 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni. W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu opady śniegu. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich skręcający na południowo-wschodni.