Prognoza pogody na 2 i 3 maja

Jak informuje IMGW, zatoka związana z niżem znad Morzem Barentsa obejmuje Skandynawię, kraje nadbałtyckie i Polskę. Niż z ośrodkiem nad Włochami kształtuje pogodę nad środkową częścią Morza Śródziemnego. Reszta kontynentu jest pod wpływem wyżów z centrami nad Ukrainą i nad Morzem Północnym. Polska jest w zasięgu zatoki związanej z niżem nad Morzem Barentsa i wtórnym niżem nad Finlandią. Z północnego zachodu w głąb kraju stopniowo przemieszcza się front chłodny poprzedzony linią zbieżności. Przed frontem, nad południowo-wschodnią część kraju, napływa ciepłe powietrze polarne morskie, za frontem zacznie napływać chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie rosło.

We wtorek w kraju zachmurzenie duże. Pod koniec dnia na zachodzie większe przejaśnienia. Okresami, za wyjątkiem południowo-wschodnich krańców, przelotne opady deszczu. Miejscami burze, lokalnie drobny grad. Prognozowana wysokość opadu do 15 mm. Temperatura maksymalna od 12 st. C nad samym morzem, od 15 st. C do 18 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 23 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad samym morzem porywy do 55 km/h, a w czasie burz do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni, jedynie na wschodzie początkowo z kierunków południowych.

W nocy na północy i zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie, południu oraz początkowo w centrum zachmurzenie duże i opady deszczu. Na Lubelszczyźnie początkowo także burze. Prognozowana suma opadów, również w czasie burz, przeważnie do 10-15 mm, jedynie w województwach śląskim i małopolskim opady o umiarkowanym natężeniu i tam prognozowana suma do 30 mm. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm. Temperatura minimalna od 1 st. C na Pomorzu i w rejonach podgórskich Sudetów, w centrum od 4 st. C do 6 st. C, do 11 st. C na południu Lubelszczyzny. Na północy i zachodzie przygruntowe przymrozki do -2 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz i wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i południowym wschodzie przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów na Podkarpaciu do 10 mm. W Tatrach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura maksymalna od 11 st. C na północy kraju do 15 st. C na południu, jedynie w rejonach podgórskich Tatr chłodniej, około 7 st. C oraz nad morzem, około 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu lub burza z opadem do 10 mm. Temperatura maksymalna do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, w czasie ewentualnej burzy w porywach do 60 km/h, południowy skręcający na zachodni. W nocy zachmurzenie duże, nad ranem większe przejaśnienia. Początkowo możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna około 6 st. C. Wiatr słaby, początkowo zmienny z przewagą zachodniego, później północno-zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna do 14 st. C. Wiatr słaby, z kierunków północnych.