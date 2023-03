Prognoza pogody na 2 i 3 marca

Jak informuje IMGW nad Europą nadal dominuje rozległy wyż z rejonu Wysp Owczych. Jedynie północno-wschodnia część kontynentu oraz basen Morza Śródziemnego znajdują się pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu, w przetransformowanym powietrzu arktycznym.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko w górach małe. Miejscami słaby deszcz lub mżawka, na wschodzie także deszcz ze śniegiem i śnieg oraz w godzinach porannych możliwa marznąca mżawka powodująca gołoledź. Temperatura maksymalna od 1 st.C w rejonach podgórskich Karpat, około 4 st.C na przeważającym obszarze, do 7 st.C w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany, z kierunków północnych.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko w górach małe. Miejscami słaby śnieg, na północnym wschodzie przejściowo możliwa marznąca mżawka powodująca gołoledź. Lokalnie, szczególnie na zachodzie, marznąca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -4 st.C na zachodzie, Kujawach i w Kotlinie Kłodzkiej do 1 st.C na Półwyspie Helskim; chłodniej gdzieniegdzie w rejonach podgórskich od -10 st.C do -5 st.C. Wiatr słaby, na północnym wschodzie umiarkowany i tam porywisty, północno-zachodni i zachodni.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko w górach małe. Miejscami na wschodzie słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, deszczu i mżawki; rano na północnym wschodzie możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Pod wieczór na północnym zachodzie opady deszczu. Temperatura maksymalna od 2 st.C na południowym wschodzie do 7 st.C na północnym zachodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, zachodni i północno-zachodni.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże. Możliwe słabe opady śniegu lub mżawki, rano i wieczorem przejściowo marznącej, która lokalnie może powodować gołoledź. Rano lokalnie silne zamglenia. Temperatura maksymalna 4 st.C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie przeważnie duże. Miejscami słabe opady śniegu, lokalnie możliwa marznąca mżawka powodująca gołoledź. Miejscami silne zamglenia. Temperatura minimalna -1 st.C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe opady śniegu, a rano także możliwa lokalnie marznąca mżawka powodująca gołoledź. Temperatura maksymalna 4 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.