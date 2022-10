Prognoza pogody na 2 i 3 października

Nad Europą pogodę będą kształtowały niże z ośrodkami nad Morzem Norweskim, południową Anglią, Bałtykiem i Ukrainą oraz związane z nimi fronty atmosferyczne - informuje IMGW. Jedynie nad południowo-zachodnią Europą będzie zalegał wyż z centrum nad Hiszpanią. Polska będzie pomiędzy niżami znad Bałtyku i Ukrainy a klinem wyżu znad Hiszpanii. Z północnego zachodu będzie napływało chłodne powietrze polarne morskie.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Nad Europą pogodę będą kształtowały niże z ośrodkami nad Morzem Norweskim, południową Anglią, Bałtykiem i Ukrainą oraz związane z nimi fronty atmosferyczne - informuje IMGW. Jedynie nad południowo-zachodnią Europą będzie zalegał wyż z centrum nad Hiszpanią. Polska będzie pomiędzy niżami znad Bałtyku i Ukrainy a klinem wyżu znad Hiszpanii. Z północnego zachodu będzie napływało chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hPa.

W niedziele od 6.00 do 2.00 IMGW prognozuje w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu; lokalnie, szczególnie w strefie nadmorskiej, burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm, tylko na wybrzeżu do 20 mm. W Tatrach prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 7 cm.

Temperatura maksymalna od 10 st. C w rejonach podgórskich Karpat do 16 st. C na wybrzeżu, Śląsku Dolnym i Opolskim. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 100km/h, w Karpatach, na wybrzeżu i w czasie burz do 70 km/h. W górach lokalnie zawieje śnieżne.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnym deszczem. W strefie nadmorskiej możliwe burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm w Karpatach i 15 mm na wybrzeżu. W Tatrach prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura minimalna od 5 st. C do 10 st. C, tylko na wybrzeżu około 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni.

W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Karpatach i w czasie burz do 65 km/h. W górach lokalnie zawieje śnieżne. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnym deszczem; lokalnie, szczególnie w strefie nadmorskiej, burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm we wschodniej połowie kraju. W Tatrach prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 15 cm. Temperatura maksymalna od 10 st. C do 15 st. C, w rejonach podgórskich Karpat około 7°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, miejscami w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Karpatach, na wybrzeżu i w czasie burz do 70 km/h. W górach lokalnie zawieje śnieżne.

Prognoza dla Warszawy na niedzielę od godz. 6.00 do godz. 20.00.

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

Prognoza orientacyjna dla Warszawy od godz. 20.00 2 października do do godz. 20.00 3 października

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 9 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. Porywy wiatru do 50 km/h.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. Porywy wiatru do 50 km/h.

brw/ joz/