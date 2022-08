Prognoza pogody na 2 i 3 sierpnia

Jak informuje IMGW, przeważający obszar Europy znajduje się w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Atlantykiem. Tylko na północy i wschodzie kontynentu zaznacza się niż z układami frontów atmosferycznych. Nad Polską od zachodu rozbuduje się klin wyżu znad Atlantyku. Będziemy w powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie będzie wzrastać.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie rosło.

We wtorek prognozowane jest na ogół umiarkowane zachmurzenie; na południu i wschodzie przelotny deszcz, a na południu i lokalnie w centrum możliwe także burze. Temperatura maksymalna na ogół od 22 st. C do 27 st. C i tylko na zachodzie kraju do 28 st. C; chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 19 st. C do 21 st. C. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, w czasie burz w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych i zachodnich.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko nad morzem miejscami duże. Na krańcach północno-zachodnich możliwy słaby deszcz. Na wschodzie lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 12 st. C do 17 st. C, chłodniej na Suwalszczyźnie około 11 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W Bieszczadach wiatr porywisty.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na Podhalu możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna na wschodzie, miejscami w centrum, na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich Sudetów od 23 st. C do 28 st. C, na pozostałym obszarze od 29 st. C do 33 st. C. Wiatr na ogół słaby, tylko w Bieszczadach porywisty, południowy.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W nocy z wtorku na środę w stolicy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr słaby, wschodni. W środę zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 28 st. C. Wiatr słaby, zmienny.