Prognoza pogody na 2 i 3 stycznia

Jak informuje IMGW nad Europą dominują głębokie niże z ośrodkami nad północnym Atlantykiem oraz zachodnią Rosją wraz z układami frontów atmosferycznych. Jedynie na obszarze Basenu Morza Śródziemnego i częściowo Półwyspu Iberyjskiego pogodę kształtują wyże. Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Morza Norweskiego. Na krańcach północnych oraz północno zachodnich zaznaczy się wpływ pofalowanego frontu atmosferycznego związanego z tym niżem. Z zachodu napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Jak informuje IMGW nad Europą dominują głębokie niże z ośrodkami nad północnym Atlantykiem oraz zachodnią Rosją wraz z układami frontów atmosferycznych. Jedynie na obszarze Basenu Morza Śródziemnego i częściowo Półwyspu Iberyjskiego pogodę kształtują wyże. Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Morza Norweskiego. Na krańcach północnych oraz północno zachodnich zaznaczy się wpływ pofalowanego frontu atmosferycznego związanego z tym niżem. Z zachodu napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

W niedzielę na południu zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże oraz całkowite. W północnej połowie kraju opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami możliwe opady marznące powodujące gołoledź. We wschodniej części wybrzeża prognozowana suma opadów około 10 mm. Temperatura maksymalna od 5°C na północnym wschodzie, około 8 st.C w centrum do 11 st.C, 12 st.C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, południowy i południowo-zachodni, tylko na północnym zachodzie zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 75 km/h, w Sudetach do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, w szczytowych partiach Tatr opady śniegu. Na północy kraju prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura minimalna od 4 st.C na wschodzie do 8 st.C w centrum i na zachodzie, jedynie na Podhalu chłodniej około 3 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W górach wiatr w porywach do 80 km/h, miejscami będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami. Miejscami w całym kraju opady deszczu, w obszarach podgórskich pod wieczór przechodzące w deszcz ze śniegiem, a w górach opady śniegu. Na południowym wschodzie suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 5 st.C na północnym wschodzie, około 7 st.C w centrum, do 11 st.C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 70 km/h, w Tatrach do 80 km/h, a w Sudetach początkowo do 130 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 8 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna 6 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywy do 55 km/h, zachodni. W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 7 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość sliny, porywy do 55 km/h, zachodni.