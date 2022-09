Prognoza pogody na 2 września

IMGW informuje, że klin wyżu znad Oceanu Arktycznego będzie obejmował Skandynawię, częściowo Europę Środkowa i Wschodnią. Pozostałe regiony będą w zasięgu niżów. Pogodę w Polsce będzie kształtował wspomniany wyż. Utrzyma się napływ chłodnego powietrza pochodzenia arktycznego z północy.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i nie będzie się istotnie zmieniać.

W piątek na terenie całego kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie i nad morzem okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st. C na Suwalszczyźnie, nad morzem i w dolinach karpackich do 22 st. C na Podkarpaciu i w Wielkopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich.