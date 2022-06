Prognoza pogody na 20 i 21 czerwca

Jak informuje IMGW, nad Europą dominują niże, jedynie Wyspy Brytyjskie i częściowo Morze Śródziemne znajdują się w obszarze podwyższonego ciśnienia. Pogodę w Polsce kształtuje pofalowany front atmosferyczny rozciągający się od Śląska po Podlasie oraz związane z nim płytkie niże. Front oddziela powietrze polarne morskie, napływające nad północno-zachodnie dzielnice Polski, od powietrza zwrotnikowego, które zalega nad pozostałą częścią kraju.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, lokalnie na Podlasiu do 40 mm. Temperatura maksymalna od 15 st. C, 18 st. C na północy i północnym zachodzie, około 21 st. C na Suwalszczyźnie, 24 st. C, 28 st. C w centrum, 30 st. C, 32 st. C na południu do 34 st. C na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h, a lokalnie w południowej połowie kraju do 100 km/h. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz od 20 mm do 30 mm. Temperatura minimalna od 9 st. C do 14 st. C, chłodniej na Pomorzu i w obszarach podgórskich 7 st. C, 8 st. C, cieplej na krańcach południowo wschodnich 16 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, miejscami w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h, początkowo lokalnie 100 km/h. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 14 st. C, 16 st. C na północnym wschodzie i Podhalu, 17 st. C, 22 st. C na pozostałym obszarze, cieplej na zachodzie 23 st. C, 24 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, miejscami w porywach do 60 km/h, w czasie burz porywy do 70 km/h, północno-zachodni i zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 70 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu. Po południu burze, możliwy także grad. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 25 mm. Temperatura maksymalna około 30 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy do 80 km/h.

W nocy w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze, głównie początkowo. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 15 mm. Temperatura minimalna 13 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. Możliwe burze. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna 18 st. C . Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz w porywach do 60 km/h.