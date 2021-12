Prognoza pogody na 20 i 21 grudnia

Jak informuje IMGW wschodnia połowa kontynentu znajduje się w zasięgu głębokiego niżu znad Rosji.Pozostałe części Europy obejmuje wyż z rejonu Szkocji. Przeważająca część kraju jest na skraju niżu znad Rosji, w strefie przemieszczającego się z północy na południe chłodnego frontu atmosferycznego. Na pozostałym obszarze Polski sięga klin wyżu z centrum w rejonie Szkocji. Z północy napływa coraz chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie w Warszawie w południe wynosi 1003 hPa i będzie rosnąć.

Jak informuje IMGW wschodnia połowa kontynentu znajduje się w zasięgu głębokiego niżu znad Rosji.Pozostałe części Europy obejmuje wyż z rejonu Szkocji. Przeważająca część kraju jest na skraju niżu znad Rosji, w strefie przemieszczającego się z północy na południe chłodnego frontu atmosferycznego. Na pozostałym obszarze Polski sięga klin wyżu z centrum w rejonie Szkocji. Z północy napływa coraz chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie w Warszawie w południe wynosi 1003 hPa i będzie rosnąć.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Pogórzu Karpackim prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm, w Karpatach od 12 cm do 15 cm. Temperatura maksymalna od -2 st.C na północnym wschodzie i Podhalu, około 1 st.C w centrum do 3 st.C, 4 st.C na zachodzie oraz nad morzem. Po południu miejscami nawierzchnie dróg i chodników śliskie. We wschodniej połowie kraju temperatura maksymalna wystąpi w pierwszej części dnia. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h, tam też wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady śniegu. Na Pogórzu Karpackim prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 6 cm, w Karpatach od 8 cm do 10 cm. Temperatura minimalna od -12 st.C do -10 st.C na północnym wschodzie i kotlinach karpackich, od -7 st.C do -3 st.C na przeważającym obszarze kraju do -1 st.C na zachodzie; tylko nad morzem około 1 st.C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, północno-zachodni i północny. W Tatrach porywy wiatru do 65 km/h.

W wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 6 cm. Temperatura maksymalna od -7 st.C, -5 st.C na wschodzie i Podhalu, około -2 st.C w centrum do 1 st.C na zachodzie; cieplej tylko nad morzem, od 2 st.C do 3 st.C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na ogół północno-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 60 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna około 1 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, pod wieczór słabnący, północno-zachodni i północny. Spadek temperatury spowoduje miejscami zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Możliwe słabe przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna około -6 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami także z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna około -2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny.