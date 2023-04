Prognoza pogody na 20 i 21 kwietnia

Jak informuje IMiGW Północną Europę obejmuje rozległy wyż znad Morza Norweskiego. Europa Południowa i częściowo Wschodnia jest pod wpływem układów niżowych. Nad Polskę sięga klin wyżu znad Morza Norweskiego. Z północnego wschodu zaczyna napływać nieco cieplejsze powietrze pochodzenia kontynentalnego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie powoli rosło.

W północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 14 st.C na zachodzie do 18 st.C miejscami na wschodzie, jedynie w kotlinach górskich od 11 st.C do 13 st.C oraz nad morzem od 9 st.C do 13 st.C. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, na północy i północnym wschodzie porywisty, północno-wschodni i wschodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie początkowo zachmurzenie duże i tam przelotne opady deszczu, a w Tatrach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie, głównie na północy oraz w kotlinach sudeckich, mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna 3 st.C do 7 st.C; chłodniej tylko na północnym wschodzie, w kotlinach górskich oraz lokalnie nad morzem, od 1 st.C do 3 st.C. Na północy lokalnie przygruntowe przymrozki do -2 st.C. Wiatr słaby, tylko na północy umiarkowany, nad morzem porywisty, północno-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

W piątek słonecznie,jedynie na wschodzie oraz południu okresami zachmurzenie umiarkowane, a w Karpatach miejscami duże i tam przed południem możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 st.C na Podhalu i 14 st.C północnym wschodzie do 18 st.C miejscami na południowym zachodzie; chłodniej tylko nad morzem, od 9 st.C do 11 st.C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, północno-wschodni i wschodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 17 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 6 st.C. Wiatr słaby,północno-wschodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 16 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.