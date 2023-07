Prognoza pogody na 20 i 21 lipca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Północna, Wschodnia oraz basen Morza Śródziemnego są w zasięgu niżów i związanych z nimi układów frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtuje wyż z centrum nad wschodnim Atlantykiem. Polska jest w zasięgu obszaru obniżonego ciśnienia znad północnej Europy, w nieco chłodniejszej, polarnej morskiej masie powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i będzie rosło.

W czwartek w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów do 15 mm, lokalnie do 25 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. C do 25 st. C, miejscami nad samym morzem 18 st. C, 19 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h.

W nocy, za wyjątkiem Pomorza, zachmurzenie małe, tylko początkowo miejscami umiarkowane i duże oraz zanikające przelotne opady deszczu i burze. Na Pomorzu zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Nad ranem w centrum i na południowym wschodzie lokalne krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 7 st. C do 12 st. C; nad samym morzem miejscami 13 st. C, 14 st. C. Wiatr słaby, zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz w centrum do 15 mm, na południu - do 30 mm. Temperatura maksymalna od 21 st. C do 25 st. C, nad samym morzem od 18 st. C do 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Suma opadów do około 20 mm. Temperatura maksymalna około 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami małe. Temperatura minimalna 12 st. C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków zachodnich.

W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, pod wieczór zmienny.