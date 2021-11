Prognoza pogody na 20 i 21 listopada

Jak informuje IMGW, nad Europą Zachodnią nadal dominuje rozległy wyż z centrum na pograniczu Niemiec i Francji. Północna i wschodnia część kontynentu znajduje się pod wpływem rozległego niżu z ośrodkiem głównym nad Morzem Białym i wtórnymi nad Morzem Północnym i Rosją. Polska północna i wschodnia są w zasięgu wspomnianego rozległego niżu, jedynie południowo-zachodnia część kraju pozostają na skraju wyżu. Z zachodu na wschód kraju powoli przemieści się strefa ciepłego frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w polarnej morskiej masie powietrza, jedynie przejściowo nad krańce północno-wschodnie napłynie chłodniejsza masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, głównie na północy i północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 7 st. C, 8 st. C na północnym wschodzie i w kotlinach górskich do 11 st. C, 12 st. C nad morzem i na zachodzie. Wiatr umiarkowany, na północy okresami dość silny, nad morzem silny, od 35 km/h do 50 km/h, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 70 km/h, w północnej połowie kraju do 60 km/h. W Tatrach porywy wiatru do 75 km/h, na szczytach Sudetów do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym zachodzie rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu, głównie na północy i wschodzie, na południowym wschodzie mżawka. W kotlinach sudeckich zamglenia, w dolinach karpackich mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 4 st. C, 5 st. C na południu do 8 st. C w centrum i na zachodzie oraz 9 st. C nad morzem; chłodniej tylko w kotlinach górskich, od 1 st. C do 3 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 70 km/h.

W niedzielę na południu zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, początkowo większe przejaśnienia. Postępujące z północy ku centrum opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 st. C w kotlinach górskich oraz na północnym wschodzie do 10 st. C nad morzem i na południu oraz lokalnie 11 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. W Tatrach porywy wiatru do 65 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. Porywy wiatru do 55 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.