Prognoza pogody na 20 i 21 lutego

Jak informuje IMGW, południowa część Europy jest w zasięgu wyżów. Nad pozostałym obszarem pogodę kształtują układy niżowe z ośrodkami nad północno-wschodnim Atlantykiem oraz w rejonie Morza Białego wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska jest na skraju rozległego układu niżowego z ośrodkami nad Europą Północną i Atlantykiem. Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się strefa rozmywającego się frontu okluzji, a wieczorem na zachodzie kraju zaznaczy się wpływ kolejnej zatoki niżowej z ciepłym frontem atmosferycznym. Z zachodu napływa dość chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i będzie spadać.

W niedzielę w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na krańcach południowo-zachodnich suma opadów do około 10 mm. W górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 2 st. C na północnym wschodzie, około 5 st. C w centrum, do 10 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, na południu do około 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem porywy wiatru do około 70 km/h, w Tatrach do 100 km/h, a w Sudetach do 110 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Suma opadów na zachodzie i południu do 10 mm, lokalnie na południowym zachodzie do 15 mm. Przyrost pokrywy śnieżnej w Sudetach i Beskidach o około 5 cm, w Tatrach o około 10 cm. Temperatura minimalna od -1 st. C na północnym wschodzie, około 3 st. C w centrum, do 7 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem silny, do 45 km/h, w porywach na przeważającym obszarze kraju do 65 km/h, w obszarach podgórskich i na zachodzie do 85 km/h, nad morzem do 90 km/h, południowo-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 110 km/h, w Sudetach do 130 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Lokalnie możliwe burze. Suma opadów na południu kraju do około 12 mm. Przyrost pokrywy śnieżnej w górach o około 5-10 cm. Temperatura maksymalna od 5 st. C na południowym wschodzie do 9 st. C na południowym zachodzie; w obszarach podgórskich od 2 st. C do 6 st. C. Wiatr na ogół dość silny, w porywach do 75 km/h, nad morzem, w centrum i na południu do około 90 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 110 km/h, w Sudetach do 130 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i południowy.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, głównie w pierwszej połowie dnia. Temperatura maksymalna 8 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni.