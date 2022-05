Prognoza pogody na 20 i 21 maja

Jak informuje IMGW, przeważające obszary Europy są w zasięgu układów niskiego ciśnienia z ośrodkami nad Islandią, krajami Beneluksu i Litwą oraz towarzyszących im frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu niżu znad Litwy w strefie frontu atmosferycznego oddzielającego chłodne powietrze na północy kraju od bardzo ciepłego na południu kraju.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1003 h Pa i będzie spadać.

W piątek prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo miejscami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów podczas burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 23 do 28 st. C, chłodniej na Pomorzu od 20 do 23 st. C a nad samym morzem około 16 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów podczas burz do 20 mm. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 8 do 13 st. C, jedynie na południu od 14 do 16 st. C. Wiatr początkowo słaby z kierunków zmieniających się, po północy od zachodu wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich. Podczas burz porywy wiatru początkowo do 75 km/h, po północy do 90 km/h. Największe ryzyko wystąpienia silnych burz na zachodzie, w centrum i na południu kraju.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz lokalnymi rozpogodzeniami pod koniec dnia. Przelotne opady deszczu. Miejscami burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów podczas burz lokalnie do 10 mm. Temperatura maksymalna na północy od 12 do 16 st. C, na pozostałym obszarze od 17 do 21 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami silny od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków zachodnich.

W piątek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i wtedy możliwe przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów w trakcie burz do 10 mm. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W trakcie burz porywy do 65 km/h. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy. Okresami opady deszczu i burze. Suma opadów w trakcie burz miejscami do 15 mm. Temperatura minimalna około 13 st. C. Wiatr początkowo słaby, później umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i południowy. W trakcie burz możliwe porywy do 70km/h.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z postępującymi stopniowo od zachodu przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70km/h, zachodni i północno-zachodni.