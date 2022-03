Prognoza pogody na 20 i 21 marca

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą nadal dominować będzie wyż z centrum w rejonie Bałtyku, tylko częściowo Półwysep Iberyjski będzie pod wpływem niżu. Polska będzie pod wpływem rozległego wyżu z centrum w rejonie Morza Bałtyckiego. Napływa sucha polarna kontynentalna masa powietrza. Ciśnienie lekko spadnie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1031 hPa.

W niedzielę będzie słonecznie, tylko na Pomorzu zachmurzenie małe. Rano na północy miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 6 stopni na Podhalu i 7 stopni miejscami na wschodzie, około 9 stopni w centrum do 11 - 12 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami porywisty, z kierunków wschodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h, tam też możliwe zamiecie śnieżne.

W nocy pogodnie, tylko na Pomorzu miejscami zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Pomorzu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -6 stopni na wschodzie, około -3 stopni w centrum do 0 stopni na zachodzie i 2 stopni Celsjusza na krańcach północno-zachodnich. Chłodniej tylko w kotlinach górskich, od -10 do -8 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, z kierunków wschodnich. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 60 km/h, lokalnie zamiecie śnieżne.

W poniedziałek słonecznie. Temperatura maksymalna od 8 stopni na Podhalu i 9 stopni na wschodzie, około 12 stopni w centrum do 13 - 14 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, lokalnie powodował będzie zamiecie śnieżne.

W niedzielę w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 9 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna -3 stopnie. Wiatr słaby, wschodni.

W poniedziałek w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 12 stopni. Wiatr słaby, wschodni.