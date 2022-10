Prognoza pogody na 20 i 21 października

Jak informuje IMGW, Europa Zachodnia i częściowo Wschodnia jest pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują wyże. Polska dostaje się w zasięg wyżu z centrami nad Skandynawią i Europą Środkową. Z zachodu napływa coraz cieplejsze powietrze polarne morskie, jedynie na wschodzie kraju zalega jeszcze chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie powoli spadać.

W czwartek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami na północnym wschodzie możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 8 st. C na wschodzie i w kotlinach karpackich, około 11 st. C w centrum do 14 st. C, 15 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie północny i zachodni, na pozostałym obszarze południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko nad ranem na zachodzie wzrastające do dużego. Miejscami opady deszczu. We wschodniej połowie kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -4 st. C na północnym wschodzie oraz w kotlinach bieszczadzkich, od -2 st. C do 3 st. C we wschodniej i centralnej Polsce, do 6 st. C, 7 st. C na zachodzie i około 8 st. C nad morzem. We wschodniej połowie kraju przygruntowe spadki temperatury do -2 st. C, a lokalnie na północnym wschodzie nawet do -7 st. C. Wiatr będzie słaby, na zachodzie i nad morzem umiarkowany, na północnym zachodzie porywisty, z kierunków południowych. Wysoko w Beskidach porywy wiatru do 60 km/h.

W piątek na wschodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na zachodzie i północy opady deszczu, na północnym zachodzie o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów około 10 mm. Rano na wschodzie miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 9 st. C na wschodzie i w kotlinach karpackich, około 12 st. C w centrum do 16 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Na obszarach podgórskich Podkarpacia porywy wiatru do 70 km/h, w Bieszczadach do 80 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W piątek zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.