Prognoza pogody na 20 i 21 sierpnia

Jak informuje IMGW, na południowym zachodzie i północnym wschodzie Europy, pogodę kształtują układy wysokiego ciśnienia, na pozostałym obszarze, w tym nad Polską, dominują niże z ośrodkami nad Morzem Norweskim, Karpatami i Turcją oraz związane z nimi fronty atmosferyczne. Do Polski nadal napływa gorąca, zwrotnikowa masa powietrza, jedynie na zachodzie zaznacza się obecność frontu atmosferycznego, za którym napływa nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.

W sobotę na wschodzie zachmurzenie małe lub umiarkowane. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm, lokalnie na Górnym Śląsku i w Małopolsce do 50 mm. Temperatura maksymalna od 24 st. C na zachodzie do 30 st. C, 32 st. C na wschodzie, lokalnie na południowym wschodzie 34 st. C. Chłodniej nad morzem i w dolinach górskich 21 st. C, 22 st. C. Wiatr na ogół słaby, nad morzem umiarkowany, zmienny z przewagą kierunków południowych, w części zachodniej kraju i nad morzem północno-zachodni. W czasie burz porywy do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę na krańcach wschodnich zachmurzenie małe i umiarkowane. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm, lokalnie na Górnym Śląsku i w Małopolsce do 50 mm. Temperatura minimalna od 16 st. C do 20 st. C, chłodniej w dolinach górskich około 15 st. C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, północno-zachodni, w centrum i na wschodzie zmienny z przewagą południowo-wschodniego. W czasie burz porywy do 90 km/h.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, lokalnie na południu do 50 mm. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie opady jednostajne, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Bez opadów na zachodzie kraju i na Podlasiu. Temperatura maksymalna od 19 st. C do 22 st. C na południu i nad morzem, 23 st. C, 26 st. C w centrum, do 28 st. C, 31 st. C na wschodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich Karpat 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, tylko na wschodzie słaby zmienny z przewagą wschodniego. W czasie burz porywy do 90 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Możliwe przelotne opady deszczu i burze z gradem. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna 31 st. C. Wiatr przeważnie słaby, południowo-wschodni, po południu zmienny. W trakcie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze. Możliwy grad. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna 20 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W trakcie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze z gradem. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo zmienny, później północno-zachodni. W trakcie burz możliwe porywy wiatru do 90 km/h.

