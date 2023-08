Prognoza pogody na 20 i 21 sierpnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nad Europą dominują układy wysokiego ciśnienia. Rozległy niż znad północnego Atlantyku sięga zatoką z układem frontów atmosferycznych nad centralną część kontynentu. Polska jest w słabogradientowym obszarze lekko podwyższonego ciśnienia, w gorącym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. Nad północno-zachodnią część kraju nasuwa się chłodny front atmosferyczny związany z niżem znad północnego Atlantyku i za nim zaczyna napływać nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i nieznacznie wzrośnie.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burz do około 20 mm. Temperatura maksymalna od 27 st.C na Pomorzu do 32 st.C na wschodzie i zachodzie kraju. Nad morzem i w dolinach karpackich od 23 st.C do 25 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo miejscami duże i możliwe przelotne opady deszczu, a początkowo również burze. Temperatura minimalna od 13 st.C, 14 st.C na północnym zachodzie kraju do 18 st.C, 19 st.C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby, głównie północno-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, głównie na południu i wschodzie przelotne opady deszczu. W południowej połowie kraju możliwe burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burz do około 20 mm. Temperatura maksymalna od 24 st.C, 25 st.C na północy kraju do 32 st.C na południu, tylko nad morzem od 21 st.C do 23 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami możliwy wzrost zachmurzenia do dużego i wtedy przelotne opady deszczu oraz niewykluczone słabe burze. Wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna 32 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 19 st.C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 28 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.