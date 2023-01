Prognoza pogody na 20 i 21 stycznia

Jak informuje IMGW, Europa Północna, częściowo Centralna, Wschodnia i południowa znajdują się pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują wyże. Krańce południowe i południowo-wschodnie Polski są w zasięgu niżu znad Rumunii. Północny zachód kraju znajduje się na skraju niżu znad Skandynawii. Pozostała część Polski jest w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Nadal pozostajemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

W piątek na północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Poza tym zachmurzenie na ogół duże i opady śniegu, głównie na południu kraju i tu przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 12 cm. Na krańcach południowo-wschodnich także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -3 st.C w rejonach podgórskich Karpat do 3 st.C na krańcach północno-zachodnich i lokalnie nad morzem. Wiatr na ogół słaby, zmienny, na południu i południowym wschodzie wzmagający się do umiarkowanego, północny. Wysoko w Bieszczadach porywy wiatru do 60 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wybrzeżu, Pomorzu i krańcach zachodnich. Miejscami opady śniegu, na wschodzie okresami intensywne i miejscami przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na krańcach wschodnich możliwy deszcz marznący, powodujący gołoledź. Na wschodzie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm do 12 cm, lokalnie do 15 cm. Miejscami możliwa marznąca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -6 st.C na zachodzie do 0 st.C na wschodzie; w dolinach karpackich około -7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie i północy w porywach do 55 km/h, północny i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę zachmurzenie przeważnie duże. Okresami opady śniegu, na wschodziei północy przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, na wschodzie również przejściowo marznący, powodujący gołoledź. Przyrost pokrywy śnieżnej miejscami od Śląska po Mazury o 10 cm do 15 cm. Temperatura maksymalna od -2 st.C na południu do 4 st.C na Pomorzu Zachodnim i 5 st.C nad morzem; w rejonach podgórskich Karpat od -5 st.C do -1 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h nad morzem i 65 km/h w głębi kraju, będzie powodował zawieje śnieżne. W Sudetach porywy do 110 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W Warszawie w piątek zachmurzenie przeważnie duże. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna około 2 st.C. Wiatr słaby, wieczorem chwilami umiarkowany, z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie całkowite z opadami mokrego śniegu, chwilami intensywnymi. Możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do około 10 cm. Temperatura minimalna około -1 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, północny, okresami powodujący zawieje śnieżne.

W sobotę w stolicy zachmurzenie całkowite z opadami mokrego śniegu, a po południu także deszczu ze śniegiem, okresami intensywnymi. Po południu intensywność opadów będzie się stopniowo zmniejszać. Możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do około 10 cm. Temperatura maksymalna około 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, północno-wschodni, pod wieczór skręcający na południowo-wschodni. Wiatr okresami może powodować zawieje śnieżne.