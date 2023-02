Prognoza pogody na 20 lutego

Jak informuje IMGW Skandynawia oraz częściowo centralna i wschodnia część Europy znajdzie się w zasięgu aktywnego niżu z ośrodkami nad Morzem Norweskim i Bałtykiem oraz związanych z nimi frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu będzie pod wpływem wyżu znad Francji. Polska znajdzie się w zasięgu wspomnianego niżu. Z zachodu na wschód kraju przemieści się ciepły front atmosferyczny. Będziemy w powietrzu polarnym morskim, cieplejszym na zachodzie kraju, chłodniejszym na wschodzie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, a na północy i wschodzie także deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami na Pomorzu wystąpią opady o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów na północnym wschodzie wynosi od 10 mm do 15 mm. Natomiast prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej wyniesie od 3 cm do 6 cm na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, około 7 st. C w centrum do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny i bardzo silny od 45 km/h do 60 km/h, w całym kraju porywisty, zachodni. Na przeważającym obszarze kraju porywy wiatru wyniosą do 75 km/h, na Pomorzu do 85 km/h, nad morzem do 95 km/h, w Karpatach do 110 km/h i w Sudetach do 140 km/h. W górach lokalnie wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne.