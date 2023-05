Prognoza pogody na 20 maja

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, obszar od Wysp Brytyjskich po Bałtyk będzie pod wpływem układów wysokiego ciśnienia. Północna Skandynawia oraz Europa południowa będą w zasięgu niżów oraz związanych z nimi układów frontów atmosferycznych. Polska będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Zatoką Ryską, jedynie na południu kraju zaznaczy się wpływ zatoki niżu znad Alp. Ze wschodu napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie 1012 hPa i będzie nieznacznie spadać.

W sobotę w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami w centrum i na południu kraju przelotne opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie burze z opadami do 10 mm, lokalnie do 20 mm. Temperatura maksymalna od 19°C na północnym zachodzie i w dolinach karpackich, około 21°C w centrum, do 24°C na południu, chłodniej w pasie nadmorskim, około 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.