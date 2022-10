Prognoza pogody na 20 października

IMGW informuje, że Europa Zachodnia i częściowo Wschodnia będzie w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą wyże. Polska dostanie się w zasięg wyżu z centrami nad Skandynawią i Europą Środkową. Z zachodu będzie napływać coraz cieplejsze powietrze polarne morskie, jedynie na wschodzie kraju zalegać będzie jeszcze chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie spadać.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie rano w obszarach występowania mgieł duże. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Miejscami na północnym wschodzie możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 8 st. C na wschodzie i w kotlinach karpackich, około 11 st. C w centrum do 14 st. C, 15 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie północny i zachodni, na pozostałym obszarze południowo-wschodni.