Prognoza pogody na 20 sierpnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na południowym zachodzie i północnym wschodzie Europy, pogodę będą kształtowały układy wysokiego ciśnienia, na pozostałym obszarze, w tym nad Polską, będą dominowały niże z ośrodkami nad Morzem Norweskim, Karpatami i Turcją oraz związane z nimi fronty atmosferyczne. Do Polski nadal będzie napływała gorąca, zwrotnikowa masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i nieznacznie będzie się wahać.

W dzień na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm, lokalnie na Górnym Śląsku i w Małopolsce do 50 mm. Temperatura maksymalna od 24 st. C na zachodzie do 34st. na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i w dolinach górskich, od 21 do 22 st. C. Wiatr na ogół słaby, nad morzem umiarkowany, zmienny z przewagą kierunków południowych, w części zachodniej kraju i nad morzem północno-zachodni. W czasie burz porywy do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h.