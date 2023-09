Prognoza pogody na 20 września

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna i północno-zachodnia pozostaną pod wpływem niżów z ośrodkami nad Skandynawią, Morzem Norweskim i Irlandią. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą układy wysokiego ciśnienia z centrami nad Rosją, Morzem Czarnym, Bałkanami, Sycylią oraz Azorami.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna i północno-zachodnia pozostaną pod wpływem niżów z ośrodkami nad Skandynawią, Morzem Norweskim i Irlandią. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą układy wysokiego ciśnienia z centrami nad Rosją, Morzem Czarnym, Bałkanami, Sycylią oraz Azorami.

Polska północna i północno-zachodnia będzie na skraju niżów, pozostały obszar kraju dostanie się w zasięg wyżu z centrum nad Bałkanami. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie rosło.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy wzrastające do dużego, nad morzem możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 st. C północy kraju i w rejonach podgórskich Karpat, około 23 st. C w centrum, do 26 st. C na Ziemi Lubuskiej.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu, Pomorzu i Przedgórzu Sudeckim dość silny, porywisty, południowo-zachodni. W Sudetach i na wybrzeżu porywy do 60 km/h.