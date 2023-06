Prognoza pogody na 21 i 22 czerwca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Polska znajdować się będzie pod wpływem zatoki niżowej związanej z rozległym niżem znad Atlantyku, w strefie oddziaływania układu frontów atmosferycznych. Napływać będzie bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Polska znajdować się będzie pod wpływem zatoki niżowej związanej z rozległym niżem znad Atlantyku, w strefie oddziaływania układu frontów atmosferycznych. Napływać będzie bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

W środę na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże i lokalnie przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. W czasie burz opady od 25 mm do 35 mm, a na południu kraju do 40 mm. Temperatura maksymalna od 26-29 st. C na wschodzie do 30-32 st. C na pozostałym obszarze kraju, nieco chłodniej na Pomorzu 28 st. C, a nad morzem 24-27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 16 do 18 st. C, chłodniej w kotlinach górskich 14-15 st. C. Wiatr słaby, na wschodzie z kierunków południowych, w centrum i na zachodzie przechodzący na kierunki północne. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże i miejscami przelotny deszcz. Na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże i tu przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. W czasie burz opady do 25 mm. Temperatura maksymalna od 25 st. C na Suwalszczyźnie i w dolinach karpackich, do 26-30 st. C na pozostałym obszarze, chłodniej nad morzem 18-24 st. C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu okresami duże i wtedy możliwe przelotne opady deszczu i burze. W trakcie burz suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 29 st. C. Wiatr słaby, południowy. W trakcie burz możliwe porywy do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna 19 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy. W trakcie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.