Prognoza pogody na 21 i 22 grudnia

Jak informuje IMGW, wschodnia Europa oraz krańce zachodnie są pod wpływem niżów. Pozostała część kontynentu znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia. Stopniowo od zachodu nad Polską rozbudowuje się wyż rozciągający się od Wysp Brytyjskich przez centralną część kontynentu po Bałkany. Z północy napływa masa powietrza pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i nieznacznie będzie się wahać.

We wtorek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza w centrum i na wschodzie. Miejscami przelotne opady śniegu. W Karpatach oraz na północy, zwłaszcza na Warmii i Pomorzu Gdańskim, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 6 cm. Temperatura maksymalna od -5 st. C, -4 st. C na wschodzie i Podhalu, około -2 st. C w centrum do 1 st. C na zachodzie i 2 st. C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie na wybrzeżu i północnym wschodzie porywisty, północno-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami opady śniegu. Lokalnie na Warmii i w rejonie Zatoki Gdańskiej przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm. Na zachodzie lokalnie utworzy się marznąca mgła, ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -13 st. C, -10 st. C na Podhalu i północnym wschodzie, -7 st. C, -3 st. C na przeważającym obszarze kraju, do -2 st. C, 0 st. C na północnym zachodzie i nad morzem; w kotlinach karpackich lokalnie spadek temperatury do -15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym wschodzie również rozpogodzenia. Miejscami opady śniegu. Lokalnie na północy przyrost pokrywy śnieżnej do 6 cm. Temperatura maksymalna od -6 st. C, -4 st. C na wschodzie i Podhalu, około -2 st. C w centrum, do 0 st. C, 1 st. C na zachodzie i 2 st. C miejscami na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, na zachodzie skręcający na południowy.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Możliwe słabe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna około -2 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna około -5 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich przechodzący w zmienny.

W środę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna około -2 st. C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą zachodniego.