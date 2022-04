Prognoza pogody na 21 i 22 kwietnia

Jak informuje IMGW, nad Europą nadal dominują układy niskiego ciśnienia, jedynie częściowo Wyspy Brytyjskie, Skandynawia oraz północny wschód kontynentu znajdują się w zasięgu wyżów. Polska pozostaje pod wpływem wypełniającego się niżu znad Białorusi, w strefie frontu okluzji. Pozostajemy w napływającej z północnego wschodu chłodnej i wilgotnej masie powietrza polarnego kontynentalnego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

W czwartek zachmurzenie duże i całkowite z większymi przejaśnieniami oraz lokalnymi rozpogodzeniami na południowym wschodzie oraz nad morzem. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 7 st.C do 12 st.C, jedynie na południowym wschodzie lokalnie około 13 st.C oraz na północnym zachodzie od 13 st.C do 16 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty, północny i północno-wschodni, jedynie na południowym wschodzie z kierunków zachodnich, a pod koniec dnia na Lubelszczyźnie słaby, zmienny.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże i całkowite z większymi przejaśnieniami, na południu kraju oraz nad morzem z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 2 st.C na południowym wschodzie, do 7 st.C na zachodzie i w centrum; w rejonach podgórskich Karpat od -1 st.C do 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym zachodzie kraju z rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 7 st.C, 9 st.C w centrum, 10 st.C, 13 st.C na przeważającym obszarze, do około 15 st.C na południowym wschodzie i lokalnie na północnym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty, na wschodzie przejściowo dość silny w porywach do 55 km/h, wschodni i północno-wschodni.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 st.C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie duże i okresami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna około 7 st.C. Wiatr początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, północno-wschodni i wschodni. W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i wtedy możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna około 13 st.C. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny i porywisty, wschodni i północno-wschodni.