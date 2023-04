Prognoza pogody na 21 i 22 kwietnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna, częściowo centralna i wschodnia Europa znajdą się pod wpływem wyżu, pozostały obszar kontynentu będzie w zasięgu rozległego obszaru obniżonego ciśnienia. Polska będzie w zasięgu wyżu z centrami nad Morzem Norweskim i Skandynawią, w powietrzu polarnym kontynentalnym.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna, częściowo centralna i wschodnia Europa znajdą się pod wpływem wyżu, pozostały obszar kontynentu będzie w zasięgu rozległego obszaru obniżonego ciśnienia. Polska będzie w zasięgu wyżu z centrami nad Morzem Norweskim i Skandynawią, w powietrzu polarnym kontynentalnym.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie nieznacznie spadać.

W piątek zachmurzenie małe, a na południu kraju także umiarkowane. Temperatura maksymalna od 13 st. C w rejonach podgórskich Karpat do 18 st. C na zachodzie i Mazowszu, tylko nad morzem od 9 do 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie na wschodzie porywisty, północno-wschodni i wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe, a na wschodzie także umiarkowane. Temperatura minimalna od 1 st. C w rejonach podgórskich, na Pomorzu i Mazurach, około 5 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 8 st. C na krańcach wschodnich. W rejonach podgórskich Sudetów, na Pomorzu i lokalnie na Mazurach spadek temperatury minimalnej przy gruncie do -1 st. C. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków wschodnich i północnych.

W sobotę na wschodzie zachmurzenie umiarkowane lub duże i tam słaby przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, gdzieniegdzie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 13 st. C w rejonach podgórskich Karpat i na wybrzeżu, około 17 st. C w centrum, do 20 st. C na południowym zachodzie, tylko nad morzem lokalnie około 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu na północnym zachodzie porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

W piątek w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 7 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr słaby, zmienny.