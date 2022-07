Prognoza pogody na 21 i 22 lipca

Jak informuje IMiGW, północna, wschodnia oraz częściowo środkowa Europa jest pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtują wyże. Od zachodu Polska dostaje się powoli pod wpływ zatoki niżowej, związanej z niżem znad Morza Norweskiego i Skandynawii, z chłodnym frontem atmosferycznym poprzedzonym linią zbieżności. Wschodnia Polska pozostaje w zasięgu słabego wyżu. Pozostajemy w gorącym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego, jedynie pod koniec dnia nad krańce zachodnie zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie powoli spadać.

W czwartek w kraju przeważnie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Pod koniec dnia miejscami wzrost zachmurzenia do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 10 mm. Temperatura maksymalna od 28 st. C na Suwalszczyźnie, około 35 st. C w centrum i na Ziemi Lubuskiej, do 38 st. C na Dolnym Śląsku i 39 st. C w Wielkopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się z przewagą południowych. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy na wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 16 st. C do 20 st. C; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od 11 st. C do 15 st. C. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich, na wschodzie zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, głównie we wschodniej połowie kraju. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 24 st. C, 29 st. C na północy i zachodzie do 34 st. C na południowym wschodzie; nad morzem od 21 st. C do 24 st. C; w rejonach podgórskich od 27 st. C do 29 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do około 65 km/h. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

W czwartek w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 33 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 19 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych nad ranem skręcający na zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna 31 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h.

