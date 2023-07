Prognoza pogody na 21 i 22 lipca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna, wschodnia oraz częściowo centralna i południowa Europa będzie pod wpływem niżów i związanych z nimi układów frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będzie wyż z centrum nad Atlantykiem.

Polska od zachodu przechodzić będzie pod wpływ płytkiej zatoki niżowej związanej z układem niżowym z ośrodkami nad północną Europą. Będzie napływać masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i będzie powoli spadać.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami, głównie na południu, burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz: w centrum około 10 mm, na południu do 20 mm, a na Śląsku i w Małopolsce punktowo do 30 mm. Temperatura maksymalna od 21 st. C na zachodzie, północy i w dolinach górskich, w centrum około 23 st. C, na południowym wschodzie do 27 st. C, a nad samym morzem od 18 do 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże, na zachodzie i północy większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Okresami opady deszczu. Na południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze i tam suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 11 do 16 st. C, na Suwalszczyźnie lokalnie około 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, na północnym wschodzie z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, burze. We wschodniej połowie kraju wysokość opadu do 15 mm. Temperatura maksymalna od 20 do 24 st. C, miejscami nad samym morzem i w rejonach podgórskich 18-19 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem miejscami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków zachodnich, pod wieczór zmienny.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna 14 st. C. Wiatr słaby, na ogół z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty.

W sobotę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.