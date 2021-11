Prognoza pogody na 21 i 22 listopada

Jak informuje IMGW, Europa zachodnia jest w zasięgu wyżu znad Atlantyku, także południe Bałkanów znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia. Pozostałą część kontynentu obejmuje rozległy układ niżowy z ośrodkami nad Rosją. Polska jest pod wpływem zatoki związanej z tym niżem, w strefie chłodnego frontu przemieszczającego się z północy na południe. Przeważający obszar kraju pozostaje w dość ciepłym powietrzu polarnym morskim, jedynie nad krańce północne, po przejściu frontu, napływa chłodniejsza masa powietrza. Ciśnienie rośnie.

Ciśnienie w Warszawie w niedzielę południe wyniesie 993 hPa i będzie rosnąć.

W niedzielę na południu kraju na ogół pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 st. C na północnym wschodzie, 8 st. C, 10 st. C na przeważającym obszarze, do 11 st. na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie duże, początkowo na południu, a w drugiej połowie nocy na północy z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, w obszarach podgórskich przechodzące w drugiej połowie nocy w deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach w śnieg. Temperatura minimalna od -1 st. C na północnym wschodzie, około 3 st. C w centrum, do 5 st. C miejscami na południu; nad morzem lokalnie do 6 st. C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków północnych, jedynie początkowo na południu, zachodni.

W poniedziałek na południu pochmurno, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu kraju. Lokalnie w centrum, na północy i w obszarach podgórskich w drugiej połowie dnia możliwe okresami opady deszczu ze śniegiem. W górach opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura maksymalna od 1 st. C na północnym wschodzie, około 5 st. C w centrum, do 7 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie przeważnie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr umiarkowany, w pierwszej połowie dnia porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 4 st. C. Wiatr na ogół słaby, północno-zachodni i zachodni.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże, po południu większe przejaśnienia. Słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny.