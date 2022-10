Prognoza pogody na 21 i 22 października

Jak informuje IMGW, Europa Wschodnia jest w zasięgu rozbudowanego wyżu z centrum w rejonie Morza Czarnego, natomiast zachodnia część kontynentu znajduje się pod wpływem rozległego niżu z ośrodkiem głównym w rejonie Irlandii. Polska jest na skraju wspomnianego wyżu, ale na zachodzie kraju zaznacza się zatoka niżowa z pofalowanym frontem chłodnym. Na wschodzie kraju pozostaje chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, natomiast na zachód napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

W piątek na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tu bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże i tu opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm na krańcach północno-zachodnich. Temperatura maksymalna od 9 st. C na Suwalszczyźnie, około 12 st. C w centrum, nad morzem i na wschodzie, do 16 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, południowo-wschodni i południowy. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 65 km/h, na obszarach podgórskich Podkarpacia i w Beskidach porywy wiatru do 70 km/h, w Bieszczadach do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i z opadami deszczu. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm, lokalnie do 20 mm w strefie nadmorskiej i na Pomorzu. Temperatura minimalna od 3 st. C na Suwalszczyźnie, około 8 st. C w centrum, do 11 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W górach i początkowo na Podkarpaciu porywy wiatru do 70 km/h, w Bieszczadach do 80 km/h.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże ze słabymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 9 st. C na Suwalszczyźnie, około 14 st. C w rejonach podgórskich oraz miejscami nad morzem, na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 18 st. C na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W piątek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane wzrastające stopniowo do dużego. Temperatura maksymalna12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie na ogół duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 8 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.