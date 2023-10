Prognoza pogody na 21 i 22 października

Jak informuje IMiGW Europa północna jest w zasięgu wyżu z centrum w rejonie Zatoki Botnickiej. Również częściowo w rejonie Morza Śródziemnego pogodę kształtują słabe wyże. Pozostałe obszary kontynentu są pod wpływem rozległego układu niżowego, z głównym ośrodkiem nad Wyspami Brytyjskimi. Polska jest w zasięgu tego niżu, w strefie wędrujących z południa na północ układów frontów atmosferycznych. Nad przeważający obszar kraju z południa nadal napływa ciepłe powietrze polarne morskie, jedynie nad krańce południowo-wschodnie przejściowo napływa powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 989 hPa i będzie rosnąć.

W sobotę na północy kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane okresami duże i gdzieniegdzie możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 8 st.C na północnym wschodzie około 17 st.C w centrum do 24 st.C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na Pogórzu Karpackim do 55 km/h, na północy kraju do 75 km/h, z kierunków zachodnich i południowych. W Tatrach porywy wiatru do 130 km/h, w Sudetach do 60 km/h. Z upływem dnia prędkość wiatru osłabnie.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu, w centrum i na północnym wschodzie opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Na krańcach południowo-zachodnich możliwe burze. Nad ranem silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od 6 st.C na Suwalszczyźnie, około 10 st.C w centrum kraju do 14 st.C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, z kierunków południowych.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami nad morzem, a po południu także na zachodzie kraju. Miejscami opady deszczu, na południu kraju możliwe także lokalne burze. Prognozowana suma opadów na wschodzie i w centrum do 20 mm oraz do 25 mm na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od 10 st.C północnym wschodzie, około 15 st.C w centrum i nad morzem do 20 st.C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz i w górach w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna 19 st.C. Wiatr słaby,z kierunków południowych.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, okresami umiarkowane. Suma opadów do około 10 mm. Temperatura minimalna 11 st.C. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, okresami umiarkowane. Suma opadów do około 15 mm. Temperatura maksymalna 15 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny.