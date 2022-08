Prognoza pogody na 21 i 22 sierpnia

IMGW informuje, że nad Europą Zachodnią i Wschodnią dominują wyże. Pod wpływem niżów jest Norwegia, Hiszpania, Środkowa Europa, Bałkany i południowo-wschodnia część kontynentu. Polska znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia, w strefie linii zbieżności. Na zachodzie zaznacza się chłodny front atmosferyczny. Jesteśmy w gorącym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego, a na zachodzie za frontem napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

W niedzielę na zachodzie kraju oraz miejscami wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu oraz burze, miejscami grad. Prognozowana suma opadów w pasie od Warmii i Kujaw po Opolszczyznę, Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie od 25 mm do 35 mm, na południu Małopolski do 40 mm. Na zachodzie Dolnego Śląska i Opolszczyźnie również opady o charakterze ciągłym, prognozowana suma opadów od 15 do 25 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. C w kotlinach górskich i 20 st. C na południowym zachodzie, na pozostałym obszarze od 21 st. C do 25 st. C, cieplej tylko na wschodzie i w centrum, od 27 st. C do 31 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju wschodni i północno-wschodni, na pozostałym obszarze północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy na wschodzie oraz północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, a początkowo też burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz od 15 mm do 20 mm. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie miejscami też opady o charakterze ciągłym, miejscami spadnie tam do 20 - 25 mm. Temperatura minimalna od 13 st. C, 14 st. C w kotlinach sudeckich i na zachodzie, około 16 st. C na wschodzie i na południu do 18 st. C, 19 st. C nad morzem i w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz oraz wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie również z rozpogodzeniami. Miejscami przelotny deszcz oraz burze, najsłabsze opady na Pomorzu. Na pozostałym obszarze w czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm - 20 mm, tylko w Karpatach do 30 mm. Temperatura maksymalna na południowym zachodzie, zachodzie, na Pomorzu i nad morzem od 19 st. C do 22 st. C, na pozostałym obszarze od 24 st. C w centrum do 27 st. C, 28 st. C na wschodzie i południowym wschodzie. Chłodniej tylko w kotlinach sudeckich: od 15 st. C do 17 st. C. Wiatr będzie słaby, chwilami umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 29 st. C. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni. W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni, okresami północny.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni, okresami wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

