Prognoza pogody na 21 i 22 stycznia

Jak podaje IMGW, wschodnia i częściowo południowa część kontynentu znajduje się w zasięgu rozległego niżu z ośrodkiem głównym nad Estonią wraz z związanym z nim stacjonarnym frontem atmosferycznym. Na zachodzie Europy pogodę kształtuje wyż z rejonu Wysp Brytyjskich. Polska jest pod wpływem głębokiego niżu znad Estonii. Zachodnia część kraju znajduje się w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Wyspami Brytyjskimi. Z północy napływa arktyczna masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie rosło.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Okresami przelotne opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na wschodzie kraju o około 5 cm, w Karpatach o około 10 cm. Na północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od -2 st.C do 1 st.C, w górach od -7 st.C do -4 st.C, cieplej nad morzem 2 st.C, 3 st.C. Wiatr na ogół umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na północy i północnym wschodzie w porywach do 85 km/h, w Sudetach do 90 km/h, północno-zachodni. Miejscami zawieje, a w górach także zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na północy kraju lokalnie o około 5 cm, w Karpatach o około 10 cm. Temperatura minimalna od -6 st.C do -2 st.C, w górach od -10 st.C do -7 st.C, cieplej nad morzem -1 st.C, 0 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, na północy w porywach do 65 km/h, północno-zachodni.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Gdzieniegdzie przelotny śnieg, a nad morzem również deszcz ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach o około 5 cm. Temperatura maksymalna od -3 st.C do 1 st.C, w górach od -7 st.C do -4 st.C, cieplej nad morzem 2 st.C, 3 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, na wschodzie porywisty.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna -1 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, powodujący zawieje śnieżne, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna -3 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, w porywach do 40 km/h, północno-zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna -1 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, w porywach do 50 km/h, północno-zachodni.