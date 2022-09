Prognoza pogody na 21 i 22 września

IMGW informuje, że prawie całą Europę obejmie wyż z centrum na pograniczu Niemiec i Holandii, jedynie wschód kontynentu będzie w zasięgu niżów z ośrodkami nad Ukrainą i w rejonie Nowej Ziemi (Arktyka). Polska znajdzie się pomiędzy wyżem znad zachodniej Europy a niżem znad Ukrainy. Z północy nadal napływać będzie chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie wolno rosło.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami w centrum i na południowym wschodzie kraju możliwe burze. Początkowo lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 10 mm do 15 mm w centrum oraz na południu. Wysoko w górach opady śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej do 15 cm w Tatrach. Temperatura maksymalna od 13 st. C do 16 st. C, tylko miejscami w rejonach podgórskich od 8 st. C do 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni północny, jedynie na południowym zachodzie kraju zachodni. Lokalnie w górach zawieje śnieżne. W czasie burz wiatr porywisty.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na południowym wschodzie. Wysoko w górach opady śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 15 cm w Tatrach. Gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 3 st. C do 8 st. C, cieplej na wybrzeżu od 8 st. C do 11 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich od 2 st. C do 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. Lokalnie w górach zawieje śnieżne.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie i południu przelotne opady deszczu, miejscami na południowym wschodzie kraju możliwe burze. Początkowo lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm na południowym wschodzie. Wysoko w górach opady śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej do 15 cm w Tatrach oraz do 2 cm w Bieszczadach. Temperatura maksymalna od 13 st. C do 16 st. C, tylko miejscami na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat od 8 st. C do 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, północno-zachodni i północny. Lokalnie w górach zawieje śnieżne. W czasie burz wiatr porywisty.

W Warszawie w środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W nocy w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i wtedy przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 7 st. C. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni. W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.

