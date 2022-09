Prognoza pogody na 21 września

IMGW informuje, że prawie całą Europę będzie obejmował wyż z centrum na pograniczu Niemiec i Holandii, jedynie wschód kontynentu będzie w zasięgu niżów z ośrodkami nad Ukrainą i w rejonie Nowej Ziemi (Arktyka). Polska znajdzie się pomiędzy wyżem znad zachodniej Europy a niżem znad Ukrainy. Z północy nadal będzie napływało chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego.

IMGW informuje, że prawie całą Europę będzie obejmował wyż z centrum na pograniczu Niemiec i Holandii, jedynie wschód kontynentu będzie w zasięgu niżów z ośrodkami nad Ukrainą i w rejonie Nowej Ziemi (Arktyka). Polska znajdzie się pomiędzy wyżem znad zachodniej Europy a niżem znad Ukrainy. Z północy nadal będzie napływało chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie wolno rosło.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu kraju możliwe burze. Na południu kraju prognozowana wysokość opadów do 15 mm. W górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w Tatrach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm.

Temperatura maksymalna od 12 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu do 16 st. C na północnym zachodzie i zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat: od 8 st. C do 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i północny. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie w górach zawieje śnieżne.

