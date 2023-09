Prognoza pogody na 21 września

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa będzie w zasięgu rozległego niżu z ośrodkiem w rejonie Wysp Owczych i Szkocji. Jedynie na wschodzie kontynentu będzie oddziaływać wyż znad Kazachstanu.

Od zachodu Polska zacznie dostawać się w zasięg wspomnianego niżu, jedynie początkowo na wschodzie kraju zaznaczy się jeszcze klin wyżu. Z południowego zachodu napłynie ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa i będzie spadać.

W czwartek zachmurzenie na ogół małe. Temperatura maksymalna od 24 st. C na wschodzie do 27 st. C na zachodzie i 28 st. C na południowym zachodzie; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i na Półwyspie Helskim od 21 do 23 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem chwilami dość silny, okresami porywisty, południowo-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 70 km/h.