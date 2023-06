Prognoza pogody na 22 i 23 czerwca

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że nad Europą dominował będzie rozległy obszar podwyższonego ciśnienia, jedynie północ kontynentu i częściowo centrum znajdą się w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych.

Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia, tylko nad krańce północne sięgnie płytka zatoka niżu znad Morza Norweskiego. Na południu i wschodzie kraju zaznaczy się strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Przeważająca część kraju znajdzie się w ciepłym powietrzu polarnym morskim, południowe krańce w powietrzu pochodzenia zwrotnikowego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie się wahać.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Rano na krańcach wschodnich przeważnie duże. Miejscami przelotne opady deszczu, tylko od Pomorza Zachodniego po Mazury na ogół bez opadów. Na południu i wschodzie kraju burze, miejscami z gradem. W czasie burz opady do 25 mm. Temperatura maksymalna od 25 st. C na Suwalszczyźnie i w dolinach karpackich do 29 st. C w centrum i 31 st. C na zachodzie, chłodniej nad morzem - około 20-22 st. C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków zachodnich. W czasie burz w porywach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, głównie w pierwszej połowie nocy. Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 25 mm, lokalnie we wschodniej połowie kraju do 35 mm. Temperatura minimalna od 15 do 18 st. C, chłodniej w kotlinach górskich, od 10 do 15 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz wiatr silniejszy, w porywach do 70 km/h, lokalnie możliwe porywy do 90 km/h.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Rano na krańcach wschodnich przeważnie zachmurzenie duże. Miejscami przelotne opady deszczu, tylko od Pomorza Zachodniego po Mazury na ogół bez opadów. Na południu i wschodzie kraju burze, miejscami z gradem. W czasie burz opady do 25 mm. Temperatura maksymalna od 25 st. C na Suwalszczyźnie i w dolinach karpackich do 29 st. C w centrum i 31 st. C na zachodzie, chłodniej nad morzem, około 20-22 st. C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura maksymalna 29 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego i możliwe opady deszczu. Temperatura minimalna 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze. Możliwe ulewy z opadem do 35 mm i grad. Temperatura maksymalna 29 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.