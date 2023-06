Prognoza pogody na 22 i 23 czerwca

Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje rozległy obszar podwyższonego ciśnienia, jedynie północ oraz częściowo centrum kontynentu jest w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia, tylko nad krańce północno-wschodnie sięga płytka zatoka niżu znad Morza Norweskiego.

Na południu i wschodzie kraju zaznacza się strefa frontu atmosferycznego. Przeważająca część kraju znajduje się w ciepłym powietrzu polarnym morskim, południowe krańce w powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie się wahać.

W czwartek w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Miejscami przelotne opady deszczu, tylko od Pomorza Zachodniego po Mazury na ogół bez opadów. Na południu i wschodzie kraju burze, miejscami z gradem. W czasie burz opady do 15 mm, w Bieszczadach do 20 mm. Temperatura maksymalna od 25 st. C na Suwalszczyźnie i w dolinach karpackich do 29 st. C w centrum i 31st. C na zachodzie, chłodniej nad morzem, około 20 st.C, 22 st C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h, na południu do 75 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie kraju rozpogodzenia. Miejscami, z wyjątkiem wschodu i południowego wschodu, przelotne opady deszczu i burze. Możliwy grad. W zachodniej połowie kraju prognozowana suma opadów do 30 mm. Lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna 15 st.C na północy do 20 st.C na południu, chłodniej na północnym wschodzie i w dolinach górskich, od 10 st. C do 15 st. C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny. W czasie burz na zachodzie kraju porywy wiatru do 80 km/h.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Miejscami, głównie na południu kraju, burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, do 25 mm, lokalnie na południu i południowym wschodzie do 35 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim do 28 st. C w centrum kraju i 30 st. C na południowym wschodzie, nad morzem, około 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, na południowym wschodzie do 90 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura maksymalna 28 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego i możliwe opady deszczu. Temperatura minimalna 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze. Możliwe ulewy z opadem do 25 mm i grad. Temperatura maksymalna 29 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.