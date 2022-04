Prognoza pogody na 22 i 23 kwietnia

Jak informuje IMGW, pogodę w Europie nadal kształtują układy niskiego ciśnienia znad południa i wschodu kontynentu, jedynie częściowo Wyspy Brytyjskie, Skandynawia oraz północny wschód Europy znajduje się w zasięgu wyżów. Polska pozostaje pod wpływem wypełniającego się niżu z rozmywającym się frontem okluzji, z ośrodkiem znad zachodniej Ukrainy. Nadal napływa chłodne, ale nieco bardziej suche powietrze z północnego wschodu.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie spadać.

W piątek zachmurzenie duże, na północy i zachodzie większe przejaśnienia, a nad morzem rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu, na ogół słabe. Wysoko w górach opady śniegu lub śniegu z deszczem. Rano lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 7 st. na Podlasiu, około 10 st. w centrum do 16 st. na Warmii i Mazurach. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni i wschodni. W Sudetach wiatr dość silny i silny, w porywach do 60 km/h.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie oraz krańcach południowych duże. Na wschodzie, południu i w centrum opady deszczu; miejscami na południowym wschodzie prognozowana wysokość opadu do około 12 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu lub śniegu z deszczem; prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 2 do 6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W Sudetach wiatr dość silny i silny, w porywach do 60 km/h. W dzień zachmurzenie duże, w północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i lokalnie z rozpogodzeniami. Na wschodzie, południu oraz w centrum opady deszczu. Wysoko w Tatrach słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od 7 st. na południowym wschodzie, około 10 st. w centrum do 15 st. na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 11 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wschodni. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 4 st. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni. W sobotę zachmurzenie duże i słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. Wiatr słaby, z kierunków północnych.