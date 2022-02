Prognoza pogody na 22 i 23 lutego

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Europa Północna i Wschodnia będzie pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Pozostała część kontynentu będzie w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku. Polska będzie pomiędzy tym klinem a niżem z rejonu Zatoki Fińskiej. Z zachodu napływać będzie dość chłodne powietrze polarne morskie.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Europa Północna i Wschodnia będzie pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Pozostała część kontynentu będzie w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku. Polska będzie pomiędzy tym klinem a niżem z rejonu Zatoki Fińskiej. Z zachodu napływać będzie dość chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa i będzie rosnąć.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, na wschodzie i Pomorzu deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej w górach od 3 cm do 8 cm. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na północnym wschodzie do 6 stopni na zachodzie i południu. W obszarach podgórskich Karpat około 0 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w całym kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem i w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 90 km/h. W górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie opady deszczu, a na pozostałym obszarze deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Suma opadów do 10 mm w Sudetach Zachodnich. Przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm do 10 cm w górach. Temperatura minimalna od -3 stopni na północnym wschodzie do 3 stopni na zachodzie, tylko w rejonach podgórskich Karpat około -5 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na wybrzeżu silny, od 40 km/h do 50 km/h, na zachodzie kraju porywisty, południowy i zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach do 60 km/h i w Sudetach do 110 km/h. W górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę w dzień zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na północnym zachodzie. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem i miejscami, szczególnie w górach, śniegu. Od zachodu stopniowy zanik opadów. Suma opadów do 10 mm w Karpatach. Przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm w Karpatach. Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 8 stopni na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat od 0 do 2 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem silny, od 40 km/h do 50 km/h, w całym kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem i w Karpatach porywy wiatru do 90 km/h, na pozostałym obszarze miejscami do 70 km/h i tylko w Sudetach do 100 km/h. W górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna około 4 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami. Nad ranem opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura minimalna około 0 stopni. Wiatr słaby, nad ranem wzmagający się do umiarkowanego, zachodni i południowo-zachodni.

W środę w dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, przejściowo deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna około 4 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.